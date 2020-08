„Příprava byla dlouhá, museli jsme trochu experimentovat, hlavně při testování. Využívali jsme třeba letiště. Teď už jsou přípravy v poslední fázi,“ uvedl šéf instruktor týmu David Vršecký.

ATMOSFÉRA MÁ BÝT PŘES OMEZENÍ SKVĚLÁ

Koronavirová pandemie bude ovlivní i počet návštěvníků. Pořadatel proto přistoupil na diváckém svahu k rozdělení areálu do jednotlivých zón. Vstupenku lze zakoupit do každé z těchto zón, vždy ale jen do vyčerpání limitního počtu míst.

Vedoucí roudnického týmu Jan Kalivoda doufá, že fanoušci zůstanou věrní týmu a okruhu i přes všechna zmiňovaná omezení. „Klobouk před vedením Mostu, který nám byl v těchto těžkých dobách tak nápomocný, snažil se pro nás udělat co nejvíce. Opravdu věřím, že bude spousta fanoušků, kteří vytvoří tradičně úžasnou atmosféru. Okruh Most si to zaslouží.“

Na své první české a evropské závody v roce 2020 se těší Adam Lacko, jemuž narušila pandemie přípravu vynuceně delším pobytem ve Španělsku. „Tento rok je jako horská dráha; jdeš nahoru a dolů. Očekávám velmi zajímavé mistrovství, které nedovolí žádný prostor pro chyby. Kdokoli se v Mostě dobře umí, bude schopen vystavit ostatní nátlak, “ uvedl pro klubový web evropský šampion od roku 2017 Lacko, k němuž se připojí mladí Téo Calvet a Aliyyah Koloc.

Úvodní testování musel na jaře oželet Téo Calvet, který kvůli komplikacím s cestováním zůstal ve Francii. „Udělám vše, co bude v mých silách, abych dosáhl co nejlepších výsledků. Je jen škoda, že na oslavy nebude moc času, protože se musíme rychle sbalit a přesunout do Nogara, “ řekl talentovaný Francouz.

„I já věřím, že všechno dopadne dobře. Vyhrát trofeje není špatný koníček, “ řekla se smíchem po nedávných úspěších nejrychlejší žena v kamionu na planetě Aliyyah Koloc.

SPUSTÍ HNED DVA NOVÉ PROJEKTY SOUBĚŽNĚ

Ze severu Čech se Buggyra Racing přesune do francouzského Nogara pod Pyreneje, aby projel slavným závodním okruhem. „Spouštíme dva testovací programy současně. Emmo Fittipaldi a Yasmeen budou spolupracovat s Tomášem Enge a Jaroslavem Janišem na Formule 4, zatímco Tomáš, Jaroslav a Aliyyah se chystají na program GT. A po Dakarovi začíná vše znovu. “

Navzdory nejistotám na světě Martin Koloc nechce vyloučit potenciální příležitost k založení týmu Formule 4 společně s Antonínem Charouzem a Emersonem Fittipaldi.

„Mít či nechat jednoho z nejslavnějších závodních jezdců v historii motoristického sportu jako poradce v našem týmu, to je velmi velký rozdíl. Obzvláště, jak se shodneme v podstatě na všem. Umožnilo by nám to vytvořit neuvěřitelně silný tým koučování s Fittipaldi – Enge – Janišem, který by poskytoval nejlepší možné rady našim mladým řidičům Emmo, Aliyyah a Yasmeen. V současné době se to snažíme vyjednat,“ uvedl Koloc.

Jedno je jisté, fanoušci motorismu se mají po dlouhém půstu konečně na co těšit. Ceny jednodenních vstupenek do Mostu stojí od 390 do 590 Kč. VIP jednodenní pořídíte za 3 960 Kč. Nejdražší je VIP víkendová, ta stojí5 400 Kč.