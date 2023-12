Březno s Jirkovem rozehrály úvodní turnaj Žákovské ligy skvěle. Jsou bez porážky

Úvodní turnaj odehráli v městské sportovní hale v Chomutově starší žáci Žákovské futsalové ligy Václava Čecha a hrála se skupina B. Ve starší kategorii nastoupilo deset týmů nalosovaných do dvou skupin. Soutěž základních škol pořádá již dvacet šest let Spolek Chomutovská liga malého fotbalu a OR AŠSK Chomutov.

Žákovská futsalová liga - starší žáci, skupina B. | Foto: Ladislav Chlíbek