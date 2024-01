„Řeknu to na rovinu, nebylo to chyba nás z vedení klubu, ale jsou to kluci brazilský, navíc mladíci. Bohužel slavili, slavili a zapomněli, že mají odlétat 1. ledna a mysleli si, že mají letět až 2. Propadly jim letenky. Byla to chyba, byli za to potrestaní,“ vysvětlil sportovní ředitel futsalové Kadaně David Filinger a přidal: „Chvilku trvalo než se sehnaly letenky nové. Přece jen je to až z Brazílie. Stalo se, tohle jsme bohužel jako klub nemohli ovlivnit.“

FOTO, VIDEO: Účty jsou srovnané. Derby mělo šťávu a říz. Slavila Kadaň

Kadaň i s oběma míčovými kouzelníky v neděli večer v zaplněné domácí hale složila v derby Chomutov těsně 6:5 a po téměř třech měsících si mohla vítězně zajuchat. V tabulce nejvyšší ligy je Kadaň šestá, Chomutov o příčku lepší.

„Každý rok se jako klub chceme zlepšovat. Letošní ambice jsou dostat se do play off. Nebudu říkat z jakého místa, ale prostě platí, že každý rok se chceme zlepšovat, budeme konsolidovat tým a uvidíme. Je to také všechno hodně o financích,“ uzavřel Filinger.

FOTO: Divizní Chomutov slavil na dvou frontách. Připomněli se tradiční střelci