Vstup do utkání však vyšel o něco lépe domácímu týmu, který po minutě hry vedl zásluhou Zubacové 4:0. Jenže víc si Levhartice soupeřky odskočit nenechaly. Rokošová s Kučerovou srovnaly a po dalším koši Zubacové trefila trojku Bartoňová, takže Severočešky poprvé vedly. Zbytek úvodní čtvrtiny se nesl ve vyrovnaném duchu, což dokazuje i těsné tříbodové chomutovské vedení na jejím konci.

V úvodu druhé části odskočily svěřenkyně trenérského dua Eisner-Matýs na rozdíl pěti bodů a na tento distanc udržovaly domácí v podstatě až do poločasu. Do jeho vypršení dokonce náskok navýšily na jedenáct bodů díky přesné ruce hned několika hráček.

Stejný rozdíl svítil na ukazateli skóre i po třetí čtvrtině a do konce zápasu už jednociferný ani jednou nebyl. Nejlepší střelkyní Levhartic byla nakonec třináctibodová Zuzana Kučerová, alespoň bod zaznamenalo osm Levhartic z dvanácti, které do utkání zasáhly. „Předvedli jsme velmi dobrý týmový výkon, nikdo vyloženě nevyčníval. Všechny holky se čtyřicet minut rvaly, abychom vyhráli,“ těšilo krátce po závěrečném klaksonu Tomáše Eisnera.

Podle hlavního kouče si realizační tým i všechny hráčky uvědomovaly, jak důležitý zápas se v Ostravě hraje. Všichni do jednoho chtěli postoupit na domácí Final Four. „Věděli jsme, že oba mančafty budou mít velkou motivaci uspět, takže jsme se dva dny chystali, abychom zápas zvládli,“ přiblížil někdejší hráč mužské nejvyšší soutěže. „Zápas se nám povedl hlavně v obranné fázi, což je vidět i na výsledku. Při zranění Míši Krejzové je pro nás tohle cesta, jak být úspěšní,“ hlásil.

„Musíme dobře pracovat v obraně a soustředit se na klíčové hráčky soupeře, což nám tentokrát možná trochu usnadnily absence Raškové a Tarkovičové, která se sice rozcvičovala, ale do zápasu nakonec asi kvůli nějakému zdravotnímu problému nenaskočila. Ostravě tak zbyla jediná střední rozehrávačka, kterou jsme chtěli utahat, proto jsme na ní střídali tři naše holky,“ popsal jedním dechem taktické pokyny.

Šéf střídačky si byl vědom, že klíčový byl už vstup do utkání, který se naposledy doma v RENOMIA ŽBL nepovedl. „Nedali jsme tehdy první čtyři akce a trochu svěsili hlavy, což se projevilo zejména při bránění. Tentokrát nám útok fungoval, což pomohlo v obraně. Obě činnosti fungovaly na naše poměry velmi dobře, navíc jsme omezili ztráty,“ jmenoval chomutovský trenér faktory stojící za postupem na RENOMIA Final Four.

Na něj už postoupily KP Brno, pražská Slavia a dá se očekávat rovněž účast USK Praha. Soupeřky pro semifinále se Levhartice teprve dozví, což však podle jejich kouče není úplně směrodatné. „Los nám doteď přál, tak snad to ještě chvilku vydrží,“ přál si Tomáš Eisner. „Na druhou stranu věřím, že jeden zápas o medaili pro nás bude schůdný a je jedno, jestli to bude semifinále nebo případně zápas o třetí místo. Motivaci budeme mít každopádně a za tým můžu slíbit, že se porveme, abychom skončili na bedně,“ doplnil bojovně.

Hlavnímu trenérovi se podle jeho vlastních slov po postupu ulevilo a připustil, že nyní už se na RENOMIA Final four těší. „Přece jen byla docela zodpovědnost, když člověk věděl, že finálový turnaj máme doma. Navíc jsme řešili dvě varianty pro postup nebo nepostup,“ prozradil důvody určité nervozity. „Pár dní po Final Four začíná play-off a bylo by složité trénovat, protože do haly bychom se nejspíš moc nedostali, kdybychom nepostoupili. Takhle se všechno vyřešilo a navíc zůstaneme v zápasovém rytmu. Trochu mi spadl kámen ze srdce,“ přiznal Tomáš Eisner.

Levhartice v předchozím duelu hostily doma v rámci nejvyšší soutěže Žabiny Brno a Jihomoravanky dorazily do Chomutova o den dřív, neboť chtěly urvat třetí místo v tabulce. Chomutovské hráčky však do metropole Moravskoslezského kraje vyrazily až v den utkání. „Cestu do Ostravy už máme najetou trochu jinak. Dá se říct, že jde o náš rituál,“ culil se Tomáš Eisner.

„Necháváme auta v Praze a jezdíme vlakem. RegioJet je pohodlnější než autobus, navíc vystoupíme na Stodolní sto metrů od haly. Jen se nesmí prodlužovat nebo hrát dlouho, pak nám to nevychází na cestu zpátky,“ smál se. „Jak se hraje bez diváků, mohla nám Ostrava vyjít vstříc se začátkem zápasu, takže jsme ve 13:20 vystoupili z vlaku, od 14:30 hráli a v 16:39 už zase seděli ve vlaku,“ uzavřel dobře naladěný kouč.

