Tahle série bude vyrovnaná! Futsalisté Kadaně po porážce na palubovce s brněnským Helasem v pátek večer doma zabrali a srovnali sérii s Jihomoravany na 1:1. Kadaň duel ovládla těsně 2:1.

Druhý zápas play off mezi Kadaní a Brnem. | Foto: International Futsal Club Kadaň

Soupeř z moravské metropole doslova sedl Brazilci Caiovi, který se proti němu opět jednou prosadil. V Brně dával čtyři góly, tam domácí ovládli duel v penaltovém rozstřelu.

"Byl to náročný týden, dva zápasy za tři dny, zaplaťpánbůh to dopadlo dnes vítězně, myslím si, že jsme ani zregenerovat nestihli. Bylo to ale znát na obou týmech, přesto si myslím, že to byla dobrá podívaná. Moje branka po rohu? Je to sehraná situace, je tam víc možností, vyplaval jsem tam nakonec sám a trefil jsem to. Máme teď týden na to si odpočinout a pořádně se připravit na další zápas, jede se od nuly,“ řekl kadaňský Matěj Maur.

"Můj gól přišel pozdě, až dvacet vteřin před koncem. Měli jsme proměnit víc šancí a nemuseli jsme to honit takto na konci. Oba týmy hrály ze zabezpečených obran, nikdo to nechtěl pobláznit. Je to play off, každý bod se počítá. Potřebujeme si odpočinout, něco málo si k tomu říct, podívat se na video a najít, co musíme zlepšit,“ řekl brněnský Jan Havel, který skóroval v samém závěru ve 40. minutě. Třetí duel se hraje v pátek 29. března v Brně.