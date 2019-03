Chomutov - Chomutovský Vojtěch Semerád v play off prohrál s bratrem Danem, který hájí barvy Ústí nad Labem. Tým z krajského města ovládl sérii 3:1.

Ústečtí florbalisté vyřadili Chomutov v sérii 3:1 na zápasy. | Foto: Rudolf Hoffmann

Nemáme se rádi jen do závěrečné sirény. Tohle asi platí v rodině Semerádů, kde dva bratry Dana a Vojtěcha svedlo proti sobě florbalové play off. Došlo totiž na severočeské derby. Mladší Dan válí za Ústí, Vojtěch je oporou Chomutova, který se teď musel v play off ústeckému rivalovi poklonit po porážce v sérii 1:3.