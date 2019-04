Chomutov – V sobotu 27. dubna startuje seriál Severočeské amatérské ligy (SAL).

Prvním letošní závod Sweep Sport Cupu se pojede na trase Raná - Břvany - Raná. | Foto: Ilustrační Deník/Archiv

Na programu je 13 závodů. Pohárová soutěž je vypsaná pouze pro cyklisty řádně zaregistrované v SAL 2019. Soutěžící jsou povinni řídit se soutěžním řádem, bodovacím řádem, pravidly SAL a propozicemi jednotlivých závodů, vše je k dispozici na webu, případně tam bude doplněno do prvního závodu sezóny.Přihlásit se do seriálu je možné on-line na internetu na adrese www.klmost.cz. Startovné je do 30. dubna stanoveno ve výši 500 korun. Po tomto datu bude zvýšena na 600 korun.