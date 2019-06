Vedení klubu představilo kádr hráček na tiskové konferenci. Tým tvoří deset nových hráček, které doplňují dvě dorostenky a dvě stávající hráčky klubu. Vůdčí osobností týmu je jednadvacetiletá hráčka Michaela Krejzová, která v Chomutově vyrostla a za svou dosavadní hráčskou kariéru získala bohaté zkušenosti v několika klubech nejvyšší basketbalové ligy (ŽBL). Do Chomutova přestoupila z Nymburka.

„Bude to pro mě velká změna. Studuji v Praze a tak mě čeká dojíždění,“ prozradila v úvodu novinářům Krejzová. Na hraní v Chomutově se velmi těší. „Láká mě, že budeme hrát i evropské soutěže,“ dodala Michaela. Kádru, kterému má být lídrem věří. „Myslím si, že se tu sešly dobré hráčky a bude to dobré,“ se smíchem okomentovala nově vzniklý kádr i když připustila, že to určitě nebude jednoduché, když ještě nezačala ani příprava.

Přípravu tým zahájí 12. srpna. „Následovat bude soustředění v Janově nad Nisou, na kterém by už měly být všechny hráčky. Příprava pak bude dál pokračovat v Chomutově, prozradil člen realizačního týmu Tomáš Eisner. Vrcholem přípravy bude mezinárodní turnaj v Chomutově, který se zde uskuteční 13 – 15 září.

Kádr Levhartic pro ŽBL

Rozehrávačky: Denisa Harapesová (1990) – 168 cm, přestup ze Slovanky MB, Eliška Žilová (2000) – 166 cm, přestup z USK Praha, Barbora Čmejrková (1997) – 174 cm, hostování z Jablonce n. Nisou,

Křídla: Michaela Krejzová (1998) – 184 cm, přestup z Nymburka, Veronika Rybová (1991) – 180 cm, přestup ze Slovanky MB, Monika Satoranská (1993) – 188 cm, přestup ze Slovanky MB, Zuzana Kučerová (1996) – 180 cm, hostování z Jablonce n. Nisou, Dagmar Hrabovská (2001) – 174 cm, hráčka Chomutova,

Pivoti: Tereza Vorlová ( 1986) – 186 cm, přestup ze Slovanky MB, Jitka Eisnerová ( 1984) – 182 cm, hráčka Chomutova, Naďa Salačová (1994) – 193 cm, hráčka Chomutova, Alena Klokočníková (1997) – 185 cm, hostování z Jablonce n. Nisou, Natálie Horsáková ( 2001) – 184 cm, hráčka Chomutova, Kateřina Rokošová (1997) – 193 cm, v jednání Sparta Praha.