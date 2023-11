Bijec Ungr jde na to! Chomutovan letí na světový šampionát, dřel se špičkami MMA

A je to tady! Chomutovský zápasník Jindřich Ungr v sobotu časně ráno nabral směr Albánie, kde se od 20. do 25. listopadu uskuteční mistrovství světa amatérů v MMA. Ungr, jako trojnásobný mistr České republiky a česká jednička ve váze do 65,8 kg je velkým adeptem na světový titul. Fanoušci a příznivci bojů v kleci mohou jeho cestu za snem navíc sledovat i prostřednictvím sociálních sítí!

Jindřich Ungr v sobotu brzy ráno na pražském letišti, kde vyrazil na MS do Albánie. | Foto: archiv Jindřicha Ungra