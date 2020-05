„Celý den mi díky nim rychle utekl, nemyslela jsem jenom na závod a nebyla jsem tolik nervózní. Šla jsem si to tam užít a předvést co nejlepší výkon,“ vzpomíná sympatická atletka.

Jak jste se během koronavirové krize udržovala v kondici?

Během krize jsem atletický stadion vyměnila za přírodu. Každý den jsem trénovala podle tréninkového plánu své trenérky právě v lese. Doma jsem zase cvičila se svým tělem a vymýšlela si pro sebe různé kruhové tréninky.

Delší dobu byla zavřená sportoviště, zkomplikovalo vám to trénování?

Obrovská nevýhoda byla v tom, že jsem trénovala bez trenérské podpory a bez své skupiny. Chyběla tam vzájemná podpora a chuť jít trénovat společně. Určitě se našel den, kdy se mi nechtělo jít trénovat vůbec, ale to jsem naštěstí překonala a stejně jsem vždycky šla. Každý den jsem chodila trénovat bud‘ sama, anebo s přítelem do přírody. V čem se mi to nejvíce zkomplikovalo bylo, že jsem neměla kde trénovat překážky.

V současné době už trénovat můžete, jaké máte momentálně podmínky pro trénink?

V této chvílí dojíždím do Prahy a trénuji tam pod trenérským dohledem. V Praze jsem zatím dvakrát v týdnu. Postupně se mi to bude navyšovat. Zatím to mám ještě tak, že trénuji i v Chomutově. Do toho se nám otevřely i posilovny, takže můžu kompletně trénovat téměř jako před koronavirovou krizí.

Vraťme se ještě k halovému mistrovství ČR, jaké máte na akci vzpomínky?

Na mistrovství ČR mám jedině pěkné vzpomínky. Měla jsem kolem sebe hodně pozitivních lidí, se kterými jsem se cítila dobře. Celý den mi díky nim rychle utekl, nemyslela jsem jenom na závod a nebyla jsem tolik nervózní. Šla jsem si to tam užít a předvést co nejlepší výkon. Pořád na to ráda vzpomínám a jsem ráda, že se nám to s mojí trenérkou tak povedlo.

V běhu na 60 m překážek jste si vylepšila své maximum, díky čemu se vám závod tak výrazně povedl?

Rozhodně to bylo tím, že jsem byla odpočinutá a měla jsem opravdu natrénováno. Během halové sezóny to mívám tak, že mi závody navazují hned po sobě a nemám moc času si odpočinout a mezitím i pořádně trénovat. Většinou pendluji mezi závodem sem a tam. Ted‘ mi to krásně vyšlo.

Tentokrát to bylo jiné, že?

Mezi posledním závodem a následujícím mistrovstvím ČR jsem měla dva týdny čas na to zase přitrénovat a případně ještě doladit některé nedostatky. Hlavně mistrovství ČR vnímám o dost jinak než normální závod. Dokážu se o dost víc vyhecovat a jsem více soustředěná, zatímco na normálním závodě to tak nemám. Také mi výrazně k výkonu pomohlo soustředění v teple, kde jsem poprvé v zimě trénovala na Kanárských ostrovech.

Finálový běh jste běžela 8 vteřin a 21 setin. Vybavíte si to zpětně?

Pamatuji si, že před finálovým během jsem se cítila nervózně a zároveň si věřila, že tento závod dopadne dobře. Bylo to díky tomu, že v rozcvičovacím tunelu, kde jsem si ještě naposled zkusila přeběhnout překážky, se mi běželo opravdu lehce. A přitom i rychle. Dostala jsem takovou myšlenku, že to musí opravdu vyjít. Měla jsem formu na správném závodě. Z finálového běhu si toho moc nepamatuji, což je známka toho, že jsem do toho dala opravdu všechno.

Viděl jsem rozhovor, který jste poskytla těsně po závodě, a přišlo mi, že jste hodně dojatá. Bylo to opravdu tak?

Přála jsem si hrozně moc vyhrát, už jenom kvůli své trenérce Lucii Škrobákové. Daly jsme do toho opravdu hodně a na trénincích jsem běhala kvalitní a rychlé časy. Moc jsme si obě přály, aby nám to vyšlo. Naštěstí se všechno sešlo, tak jak mělo, a mně se to povedlo. Když jsem závod doběhla, tak jsem nemohla uvěřit, že jsem opravdu vyhrála. Byl to můj nejlepší závod, na který ráda vzpomínám. Hlavně si cením toho, že to je můj první titul mezi dospělými.

Říkala jste, že jste konečně nesejmula překážky. Měla jste tentokrát lepší načasování?

Tento závod jsem běžela čistě. Většinou se mi stává, že v závodě shodím překážky a díky tomu mě to zbrzdí. Mívám v tomhle smůlu, naštěstí se to nestalo v tomto závodě. Bylo to nejspíš formou. Běžela jsem s čistou hlavou a věděla jsem co chci.

Jak jste nečekaný triumf oslavila?

Přítel mě vzal do mé oblíbené Thajské restaurace, která se nachází v Praze. Já si dala moje nejoblíbenější jídlo, které se jmenuje Pad Thai. Následující den mě pozvala trenérka k sobě domů, kde jsme ještě titul oslavily a společně jsme si všichni přiťukly k tomuto úspěchu.

Na jakou akci se nyní připravujete?

Letos se bohužel všechny akce ruší. Původně jsem se chtěla pokusit o limit na 100 metrů překážek na mistrovství Evropy dospělých, které se mělo konat v Paříži koncem letních prázdnin. Bohužel ale i tato akce se ruší. Tím se nám všechny plány mění a budeme se aspoň snažit o nejlepší výkon na našem mistrovství ČR. První závod mám už začátkem června, kde vyběhnu na atletickém stadionu v Kolíně s projektem ,Spolu na startu‘. Cíl projektu je začít pomalu závodit s omezeným počtem osob a být spolu na startu letošní závodní sezóny.