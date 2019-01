Chomutov - Už neuvěřitelný 43. ročník chystají pořadatelé běžeckého závodu Desítka v Bezručáku. Na trasu v délce deset a patnáct kilometrů vyběhnou muži i ženy v sobotu 5. ledna.

Bezručovým údolím se prohnali běžci. | Foto: Miroslav Rada

Start je na hlavní silnici v ulici Bezručova nedaleko školy. Všechny kategorie vyběhnou v 11 hodin.

Běžet mohou různé věkové kategorie, nejmladší závodníci jsou dorostenci do 19 let, poslední kategorii tvoří senioři starší sedmdesáti let.

Registrace na závod je dostupná on-line na webu www.stopnito.cz. Startovné začíná na 130 korunách. Závodníci starší sedmdesáti let mají startovné bez poplatku.

