Druhá futsalová liga CHLMF pokračovala třetím turnajem. Na první místo se posunul tým La Phutas, protože vyhrál všechny tři zápasy a vedoucí Betis Kadaň poprvé zaváhal. I přes první bodovou ztrátu s Grêmiem Chomutov je Betis Kadaň na druhém místě se stejným počtem bodů jako první tým.

Novým vedoucím týmem druhé ligy jsou La Phutas. Na snímku v bílém v utkání s týmem Karibic. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Oba dva týmy jsou na postupových místech, které by jim zajistily účast v turnaji ,"Pohár vítězů pohárů". Ohrozit vedoucí dvojici může ještě AS Grêmio Chomutov, které je v tabulce jen o bod za nimi, ale má odehraný jeden zápas navíc. Do bojů o medailové umístění můžou ještě zasáhnout i RN Střechy Jirkov, B.E.K.-Unique i Dědek team.