Díky dvěma vysokým výhrám postoupil na první místo Betis Kadaň.

FK SOSANI KLÁŠTEREC – FC BETIS KADAŇ 2:5 (2:5) Süsser 2 – Hrdinka 2, Schreiner, Kardos, Grund.

FC BETIS KADAŇ – DĚDEK TEAM 8:0 (3:0) Hrdinka 3, Kubíček 2, Grund, Schreiner, Křesák

Stejně bodů jako první Betis mají další dva týmy. Druhý je Lučan Žatec, přestože prohrál s Parthenónem, ale ve druhém zápase porazil Draky Most. Na třetí místo poskočil po zisku šesti bodů FC Parthenón, a jen o bod za vedoucí trojicí je Chelsea Chomutov. Ta si připsala překvapivě první letošní prohru s Debaklem. Po jedné výhře je na pátém místě AS Grémio Chomutov a po dvou prohrách klesl na šesté místo Dědek team. Rozhodně bude podzimní část soutěže hodně zajímavá, protože mezi touto šesticí se bude bojovat o dvě postupová místa do elitní ligy i bronzové umístění.

Na posledním místě zůstávají i nadále bez bodu Sosani Klášterec nad Ohří, první výhru si připsal Debakl. Na jedenáctém až sedmém místě je také situace hodně vyrovnaná. V tabulce střelců se na první místo prostřílel Patrik Hrdinka z Betisu Kadaň, který vstřelil pět branek. V hodnocení brankářů si první místo udržel Martin Štros z Lučanu Žatec.

Tabulka 2. ligy CHLMF

1. FC BETIS KADAŇ 18

2. FSC LUČAN ŽATEC 18

3. FC PARTHENÓN 18

4. CHELSEA CHOMUTOV 17

5. AS GRÊMIO CHOMUTOV 16

6. DĚDEK TEAM 15

7. RN-STŘECHY JIRKOV 10

8. KARIBIC 9

9. FC DEBAKL 7

10. DRACI MOST 6

11. B.E.K. - UNIQUE 6

12. FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 0