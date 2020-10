Vstup do úvodního víkendu finále softbalové extraligy vyšel v Kadani lépe Hrochům Havlíčkův Brod. Stejně se Hrochům dařilo i doma a vedou už v sérii 2:0. Od zisku titulu je tak dělí jedno vítězství.

Bobři si vylámali zuby na Michalu Holobrádkovi. Havlíčkobrodský nadhazovač Holobrádek nepovolil soupeři zatím ani jeden doběh, v sobotu s týmem bral výhru v Chomutově 4:0, v neděli pak doma 7:0. „Je zatím pro nás těžké se srovnat s Holobrádkem, je to především o našich hlavách,“ řekl Jan Řápek, trenér Beavers Chomutov. „Ale série ještě nekončí. Už v neděli jsme na tom byli lépe než v sobotu. Kdybychom ve čtvrté směně, kdy jsme měli obsazené všechny mety, dali jediný odpal, tak by to bylo jinak.“

V neděli Hroši na svém hřišti porazili Chomutov 7:0 rozdílem v páté směně a k zisku titulu jim stačí jedno vítězství. Holobrádek povolil jen jeden úspěšný odpal. Jeho spoluhráč Tomáš Klien odpálil navíc tříbodový homerun. „Až v poslední chvíli jsme se dokázali prosadit, jinak to bylo vyrovnané,“ prohlásil Klien.

První bod získali hráči z Havlíčkova Brodu už v první směně a klíčových pět bodů v páté. Největší zásluhu na tom měl Klien, který předvedl homerunem a prosadil se tak proti nadhazovači Marku Malému. „Proti Malému mi to tolik nejde. Je to nepříjemný nadhazovač, který umí dobře kroutit balony.“

Finálová série softbalové extraligy pokračuje v příštím víkendu. Hrochům už schází jediná výhra k zisku titulu. „Už nemáme co ztratit, nechceme prohrát. Půjdeme do toho ale s úsměvem a s dobrou náladou a vyhrajeme,“ tvrdil Řápek z Chomutova. „Očekávám opět boj o každou metu, bude to krásný zápas,“ doplnil Klien.

Beavers Chomutov – Hroši Havlíčkův Brod 0:4

Ve finále se dařilo především nadhazovači Michalu Holobrádkovi, který za dva zápasy povolil pouze jediný odpal a připsal si celkem 19 strikeoutů. Druhý zápas Hroši vyhráli ještě výraznějším rozdílem.

Hroši Havlíčkův Brod – Beavers Chomutov 7:0

Hroši mohou získat titul už tuto sobotu. Finále pokračuje 10. října od 14 hodin v Kadani. Věřme, že Beavers v Kadani zabojují a finálovou sérii ještě prodlouží.