Budapešť – Chomutovská plavkyně Simona Baumrtová si po čtyřech letech připomněla, jaké to je plavat na mistrovství světa o medaile.

Simona Baumrtová | Foto: Ladislav Chlíbek

Pětadvacetiletá znakařka se na šampionátu v dlouhém bazénu v Budapešti představila ve finále na 100 metrů, ve kterém skončila na sedmém místě.

„Zažívám to, co jsem zažívala dřív. Už jsem zapomněla, jaký to je, je to skvělý,“ líčila bronzová medailistka z této disciplíny na MS v krátkém bazénu v roce 2012, která dohmátla v čase 59,71 vteřiny a na šest setin přiblížila vlastnímu českému rekordu z pondělního semifinále. Znovu se tak dostala pod hranici bývalého národního rekordu z MS 2013 v Barceloně.

Pětadvacetiletá Baumrtová obracela jako osmá a na druhé padesátce předstihla Britku Dawsonovou. Titul získala ve světovém rekordu 58,10 Kanaďanka Masseová.