Chomutov – Nejlepší česká znakařka Simona Baumrtová již osmkrát v řadě vyhrála anketu Nejúspěšnější sportovec okresu Chomutov. Vítězkou sportovní části se stala i letos a nejvíc hlasů získala také od čtenářů v kategorii Sportovní hvězda Deníku. Ocenění si osobně převzala ve středu na galavečeru v Městském divadle v Chomutově.

V roce 2017 čekají na Baumrtovou MS v Budapešti a ME v krátkém bazénu v Kodani. | Foto: Deník/Archiv

ROZHOVOR S OSMINÁSOBNOU VÍTĚZKOU ANKETY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU CHOMUTOV

Simono čekala jste, že obhájíte prvenství?

Vzhledem k tomu, že jsem byla jediná olympionička, tak jsem si myslela, že by to mohlo vyjít.

Jak si ceníte osmého vítězství v anketě? Více než dříve, nebo už to pro Vás není takový zážitek?

Vzhledem k tomu, že se mi v poslední době plavecky nedaří tak, jak bych si přála, tak si toho vážím mnohem více než dřív. Mám velkou radost a dobrý pocit z toho, že mi lidé pořád věří a vyjadřují mi takovou podporu.

Co vás v nejbližší době čeká?

Dnes startuji v Chomutově na 1. kole MČR družstev. Příští týden jedu na pětitýdenní soustředění do dánského Aalborgu. Budu tam mít dobrou sparing partnerku, moji rivalku Mie Nielsen.

Jak byste s odstupem času zhodnotila své výsledky a časy na dvou nejvýznamnějších událostech roku 2016 – OH v Riu a MS v krátkém bazénu ve Windsoru?

OH v Riu mi bohužel nevyšla podle představ. Asi nejvíce mě mrzí, že mi uteklo postupové 16. místo o pár setinek na 100 znak a skončila jsem na 17. místě. Postupový čas nebyl těžký. Ale bohužel jsem nejela na OH zdravotně v pořádku a i to mohlo mé působení v Riu hodně ovlivnit. Na MS ve Windsoru jsem byla schopná se na všech tratích probojovat do semifinále, ale bohužel finále nevyšlo. Ale i to je velký posun, protože na posledním MS a OH jsem nebyla ani v semifinále. Ale být v individuálním závodě 11. na MS je super. Čekala jsem lepší časy. Naopak poté na MČR jsem zaplavala výborné časy, dokonce na některé tratě i lepší než na MS.

Na OH vás zastihlo totální vyčerpání organizmu. Léčila jste se s diagnózou cervikovestibulárního syndromu. Je to už definitivně za vámi?

Myslím, že ano. Ještě v září jsem nějaké problémy měla a teď řeším už jen poslední problémovou věc, ale jinak bych řekla, že je relativně vše v pořádku. Trénuji bez omezení. Ale jsou to všechno pro mě trochu výstražné signály. Zdraví je nejpřednější. A já se občas přepínám, zbytečně se stresuji a to mi nepřidává.

Před OH jste naplavala spoustu kilometrů, absolvovala několik soustředění. Vyjádřila jste se, že toho bylo možná až příliš. Jak bude vypadat vaše příprava v roce 2017?

Chci zkusit upravit tréninkový program.

Čeho byste chtěla letos dosáhnout?

Pokud na tom budu plavecky dobře, tak pojedu na letní MS do Budapešti a v zimě na ME v krátkém bazénu do Kodaně. Ráda bych tam podala maximum a závody si užila. Abych měla radost ze závodění.