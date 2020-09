Levhartům nevyšel vstup ani do jedné z úvodních dvou čtvrtin. V té zahajovací se poprvé prosadili zhruba po třech minutách hry za stavu 0:7, v té druhé trvala střelecká pauza ještě o minutu a půl déle. Právě daleko větší úspěšnost střelby na straně Pražanů způsobila, že Chomutovští prohrávali po první čtvrtině o čtrnáct a v poločase o dvacet bodů.

Po změně stran levhartí bodové konto narůstalo mnohem výraznějším tempem než v první polovině, jenže ani Slavie ve střádání košů nepolevila, takže Severočeši se na těsnější než dvouciferný rozdíl skóre nepřiblížili. Hosté těžili mimo jiné z více než čtyřicetiprocentní úspěšnosti trojek.

„Začali jsme tragicky. Nepřistoupili jsme k utkání, jak bychom měli. Nemyslím si, že bychom soupeře podcenili, protože jsme moc dobře věděli, že k nám přijel jeden z favoritů první ligy s bývalým reprezentantem Pavel Pumprlou. Jenže jsme nebyli dostatečně agresivní a nedodržovali jsme taktické pokyny,“ lamentoval po utkání trenér Radek Holuša.

„Někteří hráči potřebují zlepšit nasazení. Ve druhé lize si zvykli, že jsme vyhrávali, ale teď to stačit nemusí. Potřebujeme odehrát takových zápasů víc, jen tak zjistíme, že nám tempo posledních dvou let bude stačit možná na papírově slabší soupeře. Pokud pomýšlíme výš, musíme zlepšit právě přístup k zápasu. Jakmile nám takhle silný soupeř odskočí na začátku, je to problém, což se ukázalo i se Slavií, kdy se rozdíl v podstatě celý zápas pohyboval kolem dvaceti bodů,“ připojil.

Roman Jungling