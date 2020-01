Chomutov pro tuto sezónu poskládal tým zvučných jmen a netají se ambicemi postoupit z druhé do první ligy. A výsledky tomu nasvědčují, nejen že Levharti ještě nepoznali přemožitele, ale soupeře drtí rozdílem třídy a průměrné skóre je 94:67.

Z dosavadních 13 zápasů v druhé lize dokázali Levharti už šestkrát nastřílet 100 a více bodů a to je už slušný útočný potenciál, byť na druhou ligu. Své o tom ví i borci z prvoligových Litoměřic, kteří v Chomutově nepochodili, a to za ně válí také nejeden bývalý extraligový borec – namátkou třeba David Šteffel nebo Adam Žampach.

Sluneta pojede do Chomutova po prohraném utkání s Pardubicemi, důvodem porážky byl hlavně výpadek ve třetí čtvrtině, kdy Beksa odskočila na dvouciferný rozdíl. V náročném programu ji tedy nyní čekají Levharti, kteří si brousí zuby už dlouho a očekávají velkou návštěvu.

„Na utkání v Chomutově se těšíme, na hřišti se potká celá řada „starých známých“ a určitě dojde i dost lidí. Na nás bude potvrdit roli favorita a nic nepodcenit. Chomutov nám nedá nic zadarmo a budou hrát na, možná až za hranicemi svých možností. Kouba (Jakub Houška) to tam určitě zase vyhecuje a bude to určitě dobrý zápas,“ říká ústecký basketbalista Pavel Houška.

„Těšíme se strašně moc. Je to něco, co jsme si všichni přáli a říkali si, že právě do téhle fáze chceme dojít. Že si chceme zahrát se zvučným soupeřem a dle rozlosování jsme věděli, že to bude Sluneta. Takže tam byla motivace byla jediná zahrát si proti Ústí nad Labem,“ vyhlíží středeční derby chomutovský Jakub Houška, který společně se spoluhráčem Lubošem Striou bude znamenat pro Ústečany v zápase největší nebezpečí. Kdo se bude po derby radovat?

(slu, vev)