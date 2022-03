Oba duely základní části těsně vyhrály Východočešky, které uspěly o tři a sedm bodů. Podobně vyrovnaný byl i první poločas, do něhož vstoupily lépe domácí hráčky zásluhou dvou proměněných trestných hodů Effangové.

Poté se oba týmy vystřídaly ve vedení, ale na přelomu zahajovací čtvrtiny Hradec Králové přece jen trochu odskočil a vytvořil si i šestibodové vedení, které se však do prvního klaksonu smrsklo jen na dva body. Ve druhé části to po vyrovnání byly Levhartice, které si vybudovaly až devítibodový náskok. Jenže čtyři a čtvrt minuty před odchodem do šaten daly poslední koš, čehož Lvice využily k obratu na poločasových 44:38.

Po změně stran však přišly velké chvíle chomutovských bojovnic, které se na domácí dotáhly a třetí hrací období nakonec vyhrály o třináct bodů. Získané vedení už družina Jozefa Rešetára nepustila a zahájila čtvrtfinále historickou výhrou. Devatenácti body k ní přispěla Monika Satoranská, sedmnácti kapitánka Michaela Krejzová a třinácti trojice Kateřina Bartoňová, Jordan Reynolds a Valentýna Kadlecová. Za domácí se nejvíc činily dvacetibodová Pamela Therese Effangová a devatenáctibodová Kristýna Čuperková.

„Předvedli jsme nadšený kolektivní výkon v útoku i v obraně,“ shrnul první čtvrtfinále hlavní kouč Levhartic. „Sice jsme rotovali jen sedm hráček, ale lavička hodně žila, což mělo také velký význam. Holky na hřišti čerpaly energii právě ze střídačky,“ připojil ještě.

Severočešky nepoložila ani ztráta náskoku před koncem prvního poločasu, do druhého vlétly jako velká voda a nasadily k rozhodujícímu trháku. „Zvýšili jsme úspěšnost střelby, ještě zagresivnili obranu a zlepšili doskok,“ ohlížel se slovenský stratég.

Chomutovské basketbalistky soupeřky přeskákaly především pod vlastním košem, celkově skončil duel na doskoku poměrem 37:42 z pohledu domácích. Šéf realizačního týmu souboru zpod vrcholků Krušných hor viděl důležitý moment ještě v počtu ztrát. V základní části totiž Levhartice přicházely o míče častěji než Hradec Králové – v prvním vzájemném střetnutí byl poměr 13:21 a ve druhém 14:14 z pohledu Lvic.

Teď tato statistika vyzněla pro Severočešky. „Donutili jsme naší obranou Hradec k jednadvaceti ztrátám, což také pomohlo k výhře,“ okomentoval Jozef Rešetár na závěr poměr ztrát 21:17 z pohledu Hradec Králové.

Libor Kult