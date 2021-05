„Podpisem Zuzky jsme získali kvalitní hráčku pro příští ročník, protože v tom minulém se Zuzka zařadila mezi opory týmu. Jsme rádi, že jsme ji udrželi,“ říká manažer klubu Petr Drobný. Sama Kučerová pak přiznává, že měla i jiné nabídky.

„Jiné nabídky jsem měla, ale nebylo to nic konkrétního,“ popisuje Kučerová, která i zmínila důvody proč v Chomutově setrvala. „Dostala jsem příslib, že by se tým neměl moc měnit a v Chomutově máme dobrou partu, takže to bylo velké lákadlo a samozřejmě také věřím v návrat fanoušků, kteří zrovna u Levhartů umí vytvořit velice dobrou atmosféru,“ doplňuje Zuzana Kučerová.

Roman Jüngling