Při domácí porážce 61:88 od KP Brno chyběla chomutovským Levharticím opora Monika Satoranská. Sedmadvacetiletá česká basketbalistka roku v hře 3 na 3 přerušila kariéru kvůli těhotenství.

Basketbalistka Monika Satoranská. | Foto: BK Levharti Chomutov

„Musím přiznat, že jsem to úplně neplánovala, o to víc jsem byla překvapená,“ svěřila se na klubovém webu. „To, že teď končím, neznamená, že přestanu Levharty sledovat. Holkám budu držet palce,“ vzkázala. „Za normálních okolností bychom pravděpodobně hledali nějaké doplnění kádru, ale vzhledem k tomu, co se teď ve sportovním světě děje, tak to není na pořadu dne,“ řekl trenér Tomáš Eisner.