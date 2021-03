Final Four startuje ve čtvrtek 4. března a Levhartice v něm od 15.00 hodin vyběhnou proti KP Brno. Dalšími účastníky Final Four je pražská Slavia a obrovský favorit ze ZVVZ USK Praha.

Chomutovanky si vstupenku na Final Four zajistily nedávno po vítězství v Ostravě. „Přece jen byla docela zodpovědnost, když člověk věděl, že finálový turnaj máme doma. Navíc jsme řešili dvě varianty pro postup nebo nepostup,“ prozradil důvody určité nervozity trenér Chomutova Tomáš Eisner.

„Pár dní po Final Four začíná play-off a bylo by složité trénovat, protože do haly bychom se nejspíš moc nedostali, kdybychom nepostoupili. Takhle se všechno vyřešilo a navíc zůstaneme v zápasovém rytmu. Trochu mi spadl kámen ze srdce,“ přiznal Tomáš Eisner.

Levhartice v předchozím duelu hostily doma v rámci nejvyšší soutěže Žabiny Brno a Jihomoravanky dorazily do Chomutova o den dřív, neboť chtěly urvat třetí místo v tabulce. Chomutovské hráčky však do metropole Moravskoslezského kraje vyrazily až v den utkání. „Cestu do Ostravy už máme najetou trochu jinak. Dá se říct, že jde o náš rituál,“ culil se Tomáš Eisner.

„Necháváme auta v Praze a jezdíme vlakem. RegioJet je pohodlnější než autobus, navíc vystoupíme na Stodolní sto metrů od haly. Jen se nesmí prodlužovat nebo hrát dlouho, pak nám to nevychází na cestu zpátky,“ smál se. „Jak se hraje bez diváků, mohla nám Ostrava vyjít vstříc se začátkem zápasu, takže jsme ve 13:20 vystoupili z vlaku, od 14:30 hráli a v 16:39 už zase seděli ve vlaku,“ uzavřel dobře naladěný kouč.

L. Kult, V. Veverka