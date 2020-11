Premiéra to byla i pro samotný basketbalový Chomutov, který poprvé do áčkové reprezentace dodal svoji hráčku.

„Byla jsme hodně příjemně překvapená, takový malý šok. Rodiče z toho byli nadšení. Ještě příjemnější pak bylo, když jsem zjistila, že se dostanu i na lavičku při zápase, do kterého jsem nakonec i naskočila. Jsou to pro mě zase nové zkušenosti, které mohou ve své hře využít,“ vyprávěla Deníku dvaadvacetiletá Michaela Krejzová. Nervózní byla, ale na palubovce to z ní spadlo.

„Nohy se mi trošku klepaly, ne že ne. Ale strašně jsem se těšila, že si můžu zahrát a ukázat se i reprezentačnímu trenérovi a vysloužit si zase třeba pozvánku na další reprezentační sraz,“ dodala Krejzová, jedna z opor chomutovských Levhartic v nejvyšší basketbalové soutěži.

Zdroj: BK Levharti Chomutov

Covidová přestávka ji sice příjemná nebyla, ale že by jen odpočívala a koukala na televizi? Zapomeňte, pořád se udržovala. Nebyl pro ní problém vrátit se na hřiště.

„Samozřejmě jsem se držela ve formě cvičením a běháním, ale to samozřejmě člověku nedá to samé jako například tréninky v hale, které jsme nemohly absolvovat kvůli koronaviru. Já jsem ale s míčem trénovala i venku, takže se vlastně toho pro mě moc nezměnilo,“ popisuje 184 centimetrů vysoká blondýnka. Hrozně se těšila až se nejvyšší ženská liga zase nastartuje.

„Máme obrovskou chuť do hry. Na zápasy v ŽBL se zase těší celý tým,“ všimla si Michaela Krejzová.