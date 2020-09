Ve vyrovnaném úvodu střetnutí se obě družstva střídala ve vedení, ovšem ve druhé polovině první čtvrtiny Slavia přece jen trochu odskočila díky přesné střelbě za tři body. Výsledkem bylo šestibodové vedení Pražanek po deseti minutách.

Po necelých čtyřech minutách druhé čtvrtiny Levhartice srovnaly, o chvíli později už těsně vedly. Chomutovský náskok v jednu chvíli činil i deset bodů, ovšem závěr poločasu domácím hráčkám střelecky nevyšel, takže do šaten šly „jen“ se tříbodovým vedením.

Slávistky srovnaly po polovině třetího hracího období, trojka Satoranské však hned z protiútoku převážila misky vah zpět na stranu domácího družstva, které nastoupilo ve tmavé variantě dresů. Po třetím klaksonu ale svítil na ukazateli skóre už jen jednobodový rozdíl ve prospěch Levhartic.

Přestože v průběhu čtvrtého dějství domácí hráčky vedly i o pět bodů, nebylo dlouho o vítězkách jasno, neboť soubor z hlavního města se vždy vrátil na dostřel, srovnal či dokonce vedl. V nervy drásajícím závěru dala Aulichová koš s faulem, jenže trestný hod neproměnila, což si jednou vynahradila o chvíli později poté, co Slavia minula koš. Šest vteřin před posledním klaksonem proměnily Levhartice oba trestné hody, takže Pražanky měly jen malou šanci stáhnout čtyřbodové manko. Domácí basketbalistky navíc přidaly ještě jeden koš.

„Dalo by se říct, že to pro nás byla generálka na ŽBL, protože nikdo neví, jestli ještě budeme hrát. Co se týká přípravných zápasů, situace v republice není ideální, i proto jsme k utkání se Slavií přistoupili tak, že se může jednat o naše poslední utkání před vstupem do ligy,“ pravil po skončení duelu Tomáš Eisner.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, nicméně jsou věci, které mě mrzí. Na začátku jsme soupeře pouštěli do jednoduchého zakončení, díky čemuž získal mírné vedení. Pak jsme skóre otočili, ale konec prvního poločasu jsme prohráli 0:7 během minuty a půl. Byl bych rád, abychom takové úseky hry odbourali,“ hledal hlavní kouč i přes vítězství rezervy.

„V určitých fázích nás Slavia dostala zónovou obranou, ale dva tři rychlé protiútoky zápas zlomily na naši stranu,“ pokračoval šéf střídačky, který stejný obranný systém rovněž použil. „Zónu máme v repertoáru, ale nebudu říkat kdy. Nicméně ve hře ji máme zakomponovanou,“ usmíval se Tomáš Eisner závěrem.

Libor Kult