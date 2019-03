Jak jsi se o sportovní třídě dozvěděla?

Nejdřív mi to doma řekli rodiče a hned potom jsme to probírali s trenéry na basketu. Ptali se mě, jestli tam nechci chodit.

A chtěla jsi? Nemuseli tě přemlouvat?

Nemuseli. Sama jsem řekla, že chci.

Ty jsi na školu Na Příkopech přestoupila z jiné chomutovské školy. Můžeš říct, v čem je nová škola lepší?

Máme víc tělocviku, což je výhoda pro děti, které tělocvik baví.

Tělocviku máte v rozvrhu pět hodin místo standardních dvou. Na co jsou zaměřeny?

Posilujeme, hrajeme hry… Učitelé se snaží, abychom byli silnější, abychom se zlepšovali. Prostě abychom byli ve sportu lepší.

Třída je složena hlavně z fotbalistů a basketbalistů. Dělíte se při tělocviku podle sportů?

Ne, dělíme se jen na kluky a na holky. Jinak děláme to samé.

Reprezentujete školu na sportovních akcích?

Když je nějaký turnaj mezi školami, tak učitelé jdou vybírat rovnou do naší třídy.

Škola Na Příkopech má zaměření na informatiku a na cizí jazyky. Jak ti zrovna tyhle předměty jdou?

Informatika mi jde. Jazyk, třeba angličtina, tak ta mi, abych řekla pravdu, moc nejde.

Máte jako sportovci ve škole nějaká privilegia?

Na lyžák jsme v zimě jeli jen kvůli tomu, že jsme sportovní třída. A před koncem školního roku máme ještě jet na vodák.

Říkají si na škole „hele, to jsou ti sportovci“?

Učitelé si to říkají. Dávají si na nás pozor, protože my jsme taková letadla. Pořád řveme, a jak jsme sportovní třída, tak jsme hodně hyperaktivní. Učitelé mají co dělat, aby nás zvládli.

Panuje mezi fotbalisty a basketbalisty ve třídě rivalita, nebo jste jedna parta?

Někdy si navzájem říkáme, že třeba basketbal je blbej a fotbal je blbej. Ale to se jen pošťuchujeme a jinak se spolu všichni bavíme.

Stanislav Král