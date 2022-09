Češi hrají ve své O2 aréně a nejen kvůli tomuto faktu by měli být favority. Je tu však jedno ALE. V případě pořádající země velké ALE. Otázkou, je, jestli už do otevíracího utkání nastoupí největší česká hvězda Tomáš Satoranský (rozhodl večerní trénink). V posledních dnech intenzivně pracoval na vyléčení zraněného kotníku. Dokonce si vyžádal pomoc uznávaného specialisty z USA, fyzioterapeuta jménem Naveen Hettiarachchi.

Basketbalový národ si může oddechnout. Modla Satoranský se připojil k týmu

Tomuto mágovi prý platí nemalé peníze, jen aby ho postavil na nohy. A to doslova, hlavně na tu pravou. Jedno je jisté, Tomáš Satoranský bude figurovat na soupisce, kterou vedení reprezentace nahlásilo na na FIBA. „Tomášův stav se lepší, byť doba na rekonvalescenci byla velmi krátká. Nakonec se po zvážení všech okolností a rizik rozhodl to zkusit. Všichni budeme doufat, že to jeho kotník vydrží. Jeho situace se bude řešit zápas od zápasu. Určitě nebude na sto procent a i minutáž nebude moct být taková, na jakou jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli by ale měl být schopný zapojit se do hry. Otázkou je, zda při všech zápasech,“ posílá povzbudivou zprávu k českému basketbalovému národu lékař reprezentace Pavel Říman.

Pozor na Ponitku se Slaughterem

Byl to právě Satoranský, který v Šanghaji před třemi roky, vyburcoval svůj tým k obratu. V průběhu první čtvrtiny Češi výrazně ztráceli, když český lídr nezasáhl na hřišti, ale na lavičce. Po jeho plamenném projevu při time outu se vrátil na palubovku úplně jiný tým, který dokráčel k vítězství 94:84. Od té doby se sestavy v mnohém změnily. Všechny výhry na Polskem už nebudou hrát žádnou roli. „Každý zápas je samostatnou epizodou. Poláci disponují zajímavým mixem hráčů včetně guardů Ponitky a Slaughtera. Mají i další opory, ale tihle dva budou tvořit hru a brát si nejvíc střel. Ponitka má mnohem větší úlohu než v minulosti,“ informuje český asistent Luboš Bartoň.

Praha se rozroste o lidské věže. EuroBasket je velký svátek, vypukne už v pátek

Důkladné sledování soupeře je v kolektivních sportech užitečná věc, která v mnohém napoví. Nicméně bez vlastního výkonu skauting vyzní do ztracena. „Nějakou taktiku na ně máme, ale je to spíš o nás, s jakou energií nastoupíme. Musíme začít ve vyšším tempu než v kvalifikaci proti Maďarsku. Určitě řešíme hlavně obranu a také abychom udrželi co nejčerstvější lidi na hřišti. Zejména na perimetru. V posledních zápasech jsme se potýkali s absencemi, tak doufejme, že s větší rotací nám nedostatky v naší hře odpadnou,“ vyjadřuje se k personální otázce bývalý reprezentant.

Už jen blízko k vyprodané hale

Český nároďák si v posledních letech na vlastní kůži ověřil, že se může měřit s každým a prakticky každého porazit. Lvi při bitvách s basketbalovými velmocemi nasbírali mraky zkušeností. Další devízou týmu je pospolitost, která připomíná rodinnou atmosféru. „Kluci jsou spolu dlouho a už prodělali spoustu těžkých bitev. Možná polský celek není tolik talentovaný, ale rozhodně se jedná o odolný tým, který může udělat problémy komukoli. Na jeho zvláštních obranách se můžeme nachytat. Když ale budeme hrát s vysokou energií a koncentrovaně, tak bychom měli utkání zvládnout,“ burcuje Bartoň.

V hlavě mám jen EuroBasket, říká Krejčí. Talent z NBA hodlá doma zazářit

Podle posledních informací se blíží O2 arena k vyprodání. Na zápas tradičních rivalů byly uvolněny poslední vstupenky, které mizí z projeních portálů. Zatímco na Polsko ještě úplně vyprodáno není. Při sobotním utkání se Srbskem bude aréna praskat ve švech. Vždyť, kdo by se nechtěl podívat na to, jak čeští dlouháni budou bojovat s hvězdným Nikolou Jokičem.