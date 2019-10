Do Chomutova přijel tým Jerigo Plzeň. Domácí Baník však zvládl vstup do sezony s přehledem a připsal si první vítězství.

Domácí začali zápas aktivně a s velkým nasazením. Možná až přemotivovanost hráčů vedla k velkému množství faulů. Hra ale na soupeře platila a šli do vedení. Plzeň ale záhy vyrovnala. Pak vrátil domácím vedení Jiří Novák a posléze přidal svůj další gól Daniel Dolechek a pomohl vnést do hry domácího týmu klid. Před odchodem do šatny přidal ještě čtvrtý gól domácích Filip Gedeon.

Druhý poločas vyšel lépe domácím. Dolechek přidal pátý gól a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. Pak se ještě trefil Gedeon a Kibal. Hosté ještě korigovali stav díky penaltě, ale to již nemělo na konečný výsledek žádný vliv. Příští utkání hraje Chomutov doma 3. října s Chotěboří.

FC Baník Chomutov – FC Jerigo 1994 Plzeň 7:3 (4:1)

Branky: Gedeon 2, Dolechek 2, J. Novák, Kibal 2. Rozhodčí: Laštovička, Krezta. ŽK: 2/2. Diváci: 80

Baník Chomutov: Nejedlý – Kibal, P. Nový, Minařík, Gedeon, J. Novák, Süssmilch, Dolechek, Jelínek. Náhradníci: Vlach, Loukota