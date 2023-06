V sobotu a v neděli 24. a 25. června 2023 se uskutečnil již 28. ročník tradičního turnaje v malém fotbalu CHLMF CUP 2023, který pořádal Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Letošní ročník se opět odehrál ve sportovním areálu Maracana klubu 1. SK Jirkov v Březenci a přijelo 24 týmů. Zúčastnily se jej týmy nejen z Chomutova, Jirkova a okolí, ale také z Mostu, Klášterce nad Ohří, Teplic a Mukova. Loňské vítězství nepřijel obhajovat tým Atletico Most, ale i tak měl turnaj silné obsazení.

Vítězný tým Baníku Chomutov. | Foto: Ladislav Chlíbek

Kvalita turnaje se projevila již v sobotních skupinách. Ze čtyřčlenných sobotních skupin postupovaly vždy tři týmy do nedělní části turnaje. Už v sobotu se ale musely s turnajem rozloučit týmy Grabitqarët Shqiptarë , Cafe 44, Létající vrány, Šavle 21, nováček FC Black dragons a jen o jednu vstřelenou branku i Real Bílence.

V neděli ráno turnaj pokračoval tradičně tříčlennými skupinami, ale po nich už byl letošní systém upravený a určitě pro týmy zajímavý. Postup si zajistily dva nejlepší týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší týmy z prvního místa šly rovnou do čtvrtfinále. V nedělních skupinách zůstaly Technoline, Arsenal Chomutov, Benfika Chomutov, Reds Most, překvapení turnaje Elf bar a překvapivě i Vymetači barů. Přímo do čtvrtfinále si naopak zajistili postup Jany kluci Mukov, 1. FC Panicové Teplice, Jablíčka Chomutov a FC Baník Chomutov.

Osmifinále byla velmi vyrovnaná a hned v tom prvním vyhrál Chaos United nad Kláštereckými bublinkami bez kelímků o dvě branky. Další osmifinále byla těsná, protože o branku postoupil El Asador přes Sudetské berušky, FC Gamers Teplice porazil AS Grêmio Chomutov a Čajovna Zen Souhru A51. Na dramatičnosti si nezavdalo ani čtvrtfinále, když hned v tom prvním vypadl jeden z favoritů Jany kluci Mukov s FC Chaos United. Ve druhém udolal FC Baník Chomutov El Asador a ve třetím přehráli v Teplickém derby Panicové Gamers. Závěrečné čtvrtfinále bylo v režii Jablíček Chomutov a turnaj opustila Čajovna Zen.

V prvním semifinále rozhodl o své postupu do finále FC Baník Chomutov již v prvním poločase, když jej vyhrál tři nula. Na FC Chaos United čekal zápas o třetí místo s Jablíčky Chomutov, protože ta podlehla 1. FC Panicům Teplice. O třetí místo se zahrávaly jen pokutové kopy a lepší mušky měli hráči Jablíček Chomutov a tím obsadili třetí místo, čtvrtý je nováček turnaje FC Chaos United. Finále turnaje bylo dramatické a napínavé až do konce. První poločas vyhrál FC Baník Chomutov dva nula a již se viděl jako vítěz. Ale ve druhé půli zabrali panicové a podařilo se jim zápas otočit. Jenže v poslední minutě Baník vyrovnal a šlo se do penaltového rozstřelu. Drama pokračovalo a penaltový rozstřel rozhodl o tom, že podruhé v historii se stal vítězem turnaje FC Baník Chomutov, 1. FC Panicové Teplice mají druhé místo.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Tomáš Janošík z 1. FC Panicové Teplice, který vstřelil sedmnáct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen jeho spoluhráč Dominik Valenta a nejlepším hráčem Filip Gedeon z FC Baník Chomutov. Nejstarším hráčem se stal Ladislav Kalbač z 1. FC Panicové Teplice, kterému je padesát šest let. Turnaj řídili rozhodčí Ivan Kuriljak, Radek Krutina, Jan Hájek, Jindřich Šarlinger a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Petr Schlögl, Pavel Fára, Roman Wirth, Jan Tůma, Petr Votava. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního ročníku.

"Poděkování za hladký průběh celého turnaje patří rozhodčím, pořadatelům a sportovnímu klubu 1. SK Jirkov za poskytnutí areálu. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat partnerům a sponzorům turnaje, protože bez jejich pomoci bychom nemohli turnaj na patřičné úrovni uspořádat. Hlavním partnerem turnaje bylo město Jirkov. Ceny pro nejlepší týmy a jednotlivce předávaly paní starostka města Jirkov Dana Havlátková Jurštaková a zástupci sponzorů pan Zdeněk Müller, pan Karel Lipmann," řekl předseda Chomutovské ligy malého fotbalu Jiří Kupec.