Na třetí místo se posunul díky dvěma výhrám Ski team Klínovec. Na čtvrté místo klesla Astorie, když remizovala s Bad boys a prohrála se Saturnem. Bod za Astorií je trojice Saturn, Baníček Most a Devils Most, o tři body Rafani. Poslední jsou bez bodu Delfíni Kadaň. První místo si v tabulce střelců upevnil Miroslav Král z Bad boys. Mezi brankáři si nejlépe vede Vítek Římal z Astorie. Čtvrtá liga se stala letošním nelichotivým rekordmanem, protože v tomto turnaji udělili rozhodčí hned pět červených karet.

Tabulka 4. ligy CHLMF

1. BAD BOYS CHOMUTOV 19

2. JUVENTUS CHOMUTOV FUTSAL 19

3. SKI TEAM KLÍNOVEC 14

4. ASTORIE CHOMUTOV 13

5. FC SATURN 12

6. BANÍČEK MOST 12

7. DEVILS MOST 12

8. FT RAFANI 2019 10

9. FCS KADAŇ 9

10. TOYODA GOSEI 8

11. GALATASARAY JIRKOV 6

12. DRACI MOST 4

13. WARRIORS CHOMUTOV 4

14. DELFÍNI KADAŇ 0