Postupné rozvolňování opatření zatím umožňuje na okruhu v Mostě tréninky profesionálním sportovcům a od konce dubna autodrom obnoví za přísných bezpečnostních opatření kurzy bezpečné jízdy.

„Pozitivní je, že začínáme vidět světlo na konci tunelu a máme připravený už nový kalendář. Zásadní pro nás bude otevření hranic, aby k nám mohli na testy jezdit klienti z Německa,“ řekl předseda představenstva společnosti mosteckého stánku Josef Zajíček.

S TERMÍNY JE POTÍŽ

Autodrom přijal několik úsporných opatření, zřejmě se nevyhne ani propouštění. „Nechápeme například, proč se na nás vztahují stejná pravidla jako například na fitness centra. Disponujeme obrovským areálem o rozloze 75 hektarů, umíme zabezpečit akce v bezkontaktním režimu. Oslovili jsme proto otevřeným dopisem kompetentní autority včetně pana premiéra, zda by postoj k nám nepřehodnotily. Nicméně nechceme být jen negativní. Ve zbytku sezony vyjdeme našim fanouškům, zákazníkům i partnerům maximálně vstříc, snažíme se o zachování co největšího počtu původně naplánovaných akcí, a to včetně stěžejních závodních víkendů,“ uvedl na on-line tiskové konferenci před novou sezonou Josef Zajíček.

S promotéry proto nyní vedení autodromu řeší přesun termínů z května a června na pozdější období, není to však jednoduché.

„Pandemie postihla všechny, nevyjímaje ani ostatní evropské okruhy. Dohodnout proto nové termíny prestižních šampionátů za situace, kdy jsme všichni minimálně o dva až tři měsíce přišli, je oříšek. Pokud se podaří alespoň některé závody letos odjet, nebude to dříve než v září. Ekonomickou stabilizaci očekáváme na konci roku,“ doplnil Josef Zajíček.

Poslední vývoj situace potvrzuje, že se klíčové závody sezony přece jen podaří uskutečnit.

Šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters, který se měl jet v polovině května, se s největší pravděpodobností přesune na přelom října a listopadu. Ve stejném termínu by se mohl odjet i původně na červen naplánovaný OMV MaxxMotion NASCAR Show, v jednání je i termín 13. až 15. listopadu. „V platnosti zatím zůstává původní termín našeho nejnavštěvovanějšího podniku Czech Truck Prix, tedy evropského šampionátu okruhových tahačů, a to 28. až 30. srpna,“ doplnil předseda představenstva.

Za pozitivní označil uvolňování omezeného pohybu osob, který vláda rozvrhla do několika fází. Od 20. dubna už tak autodrom mohl nabídnout svůj areál k tréninku profesionálním jezdcům a týmům, čehož ihned využil tým Buggyra Racing se šéfkonstruktérem a jezdcem Davidem Vršeckým nebo novou posilou, dosud jediným českým pilotem šampionátu F1 Tomášem Engem. Techniku před sezonou vyzkoušeli v Mostě za striktního dodržování veškerých hygienických pravidel a předpisů i členové spřízněného týmu Mičánek Motorsport.

JÍZDY VÝCVIKU BUDOU

Ožijí postupně také výcvikové plochy polygonu mosteckého autodromu. K individuálnímu tréninku na malém závodním okruhu se mohou hlásit jezdci na motocyklech, minibicích či motokárách, první termín je vypsaný na 7. května. Už o víkendu 2. a 3. května startují na polygonu po vynucené pauze také kurzy bezpečné jízdy pro veřejnost. I ony se přizpůsobí veškerým nutným hygienickým pravidlům a nařízením, budou individuální a komunikaci při teoretické výuce i praktickém výcviku mezi instruktorem a jednotlivými řidiči v uzavřených vozech zprostředkuje vysílačka. „Součástí výukových aktivit budou i dotované kurzy, jež jsou pro zájemce zcela zdarma. Patří k nim už tradiční projekt pro seniory nad 65 let Jedu s dobou, letošní novinkou je pak kurz pro mladé začínající řidiče ve věku 18 až 24 let Start Driving. Stačí se tedy přihlásit a dorazit k nám. Nikdo určitě nebude zklamaný,“ dodal Josef Zajíček.