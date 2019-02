Domácí se o kvalitě soupeře přesvědčili už ve druhé minutě utkání, kdy hosty poslal do vedení Beneš. Když v šestnácté minutě zvýšili hosté zásluhou Klempta na rozdíl dvou gólů, nevypadalo to pro domácí moc dobře. Po návratu z kabin ale domácí zabrali. Nejprve ve 24. minutě korigoval stav utkání prvním gólem Atletica Král a o čtyři minuty později stejný hráč svým druhým gólem vyrovnal skóre. Hosté se ale nemínili vzdát a po čtyřech minutách si vzali vedení zpět. Autorem třetího gólu Slatiny byl Paluka. Atletico ale ukázalo, že má bojovné srdce a po pěti minutách zásluhou Hajného opět vyrovnalo. Pak se na palubovce městské sportovní haly rozpoutal boj o vítězství. To nakonec strhli na svou stranu gólem v poslední minutě domácí, když se trefil Vondráček.

FC Atletico Chomutov FC Slatina 2006 4:3 (0:2)

Branky: 24. Král, 30. Král, 39. Hajný, 40. Vondráček – 2. Beneš, 16. Klempt, 34. Paluka. Rozhodčí: Plzák, Říha. ŽK 2/2. Diváci: 50.

Atletico Chomutov: Otáhal, Moravec, Vondráček, Hajný, Glás, Kopečný, Král, Myšička, Prokopec.

Tabulka Divize A

1. TJ FC Dalmach Turnov 30

2. FC Atletico Chomutov 28

3. FC Slatina 2006 23

4. FK Kobylisy Praha 18

5. Gold Combix Ústí n/L 16

6. HRASL Slaný 14

7. SKP Kolín 11

8. FC Baník Chomutov B 6