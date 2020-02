Předposlední turnaj má za sebou třetí liga a již s předstihem si postup do druhé ligy po výhrách nad Palmeiras i Debaklem zajistil tým AS Grêmio Chomutov.

AS Grêmio Chomutov (černí) v utkání s Karibicem. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Blízko postupu bila druhá Chelsea Chomutov, když remizovala s třetími Stavby Procházka a přehrála Hrušovany. Po dvou výhrách poskočil na třetí místo Reds Most a pokud by Chelsea zaváhala, může být ještě druhý. Do té doby třetí Stavby Procházka dvakrát remizovaly a klesly na čtvrté místo. Stále však mají šanci na bronzové umístění.