Až pondělní dohrávkou vstoupila do elitní futsalové ligy Kadaň. Severočeši se k prvním zápasu vydali na dlouhou cestu do Brna, na palubovku místního Helasu, kde nakonec kapitulovali 3:7.

Kadaň (v bílém) prohrála v Brně 3:7. | Foto: Helas Brno

Utkání se hrálo na streamovém přenosu ČT Sport a domácí se v něm dostali po poločase do vedení 4:2, které ve druhém dějství ještě dalšími třemi brankami navýšili. Hosté se už prosadil jen jednou. Za Kadaň se trefili Vitinho, Holman a Caio. Už v pátek přivítala nejvyšší liga nováčka z Baníku Chomutov, který padl u mistra z Plzně vysoko 0:18.

"Do Brna jsme samozřejmě jeli pro body, ale také jsme věděli, že nás čeká kvalitní soupeř. Soupeř má vysokou kvalitu a hráčský kádr spolu hraje již delší dobu. My jsme na začátku, ale až si to takzvaně sedne, tak budeme kvalitnější a věřím, že přijdou i výsledky. Soupeři gratulujeme a již nyní začíná příprava na další utkání,“ komentoval porážku v Brně na stránkách futsalové ligy kadaňský Jaroslav Holman.

