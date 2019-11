Mostečanky narazily na Krim hned v prvním kole Ligy mistrů a jako nováček ho na jeho půdě zaskočily 31:29. Trenér Jiří Tancoš tentokrát očekává jiné měření sil.

„Bude to úplně něco jiného. Máme k dispozici víc informací o soupeři, viděli jsme víc jeho utkání, která můžeme analyzovat, známe lépe potenciál některých jeho hráček, my sami jsme si na jeho hřišti vyzkoušeli, jakou sílu tento tým má. Měli bychom tedy být na zápas víc připraveni, ovšem všechno tohle platí i opačně, takže pro obě strany to bude úplně jiný zápas,“ řekl pro klubový web trenér Černých andělů. „Ve Slovinsku jsme hráli první utkání, nevěděli jsme, co jeden od druhého můžeme čekat, teď už se bude hrát o postup. Myslím, že kromě řady dalších faktorů bude rozhodovat i domácí prostředí, strašně důležitá pro nás bude divácká podpora a také kolik sil nám ještě zbývá a kolik jich ze sebe dokážeme vydat. Já ale věřím, že děvčata ze sebe vydají úplně všechno,“ přeje si trenér.

O náboj střetnutí je tak dostatečně postaráno. Je v silách Severočešek, které procházejí náročným programem, uspět?

„Chtěl bych, aby diváci viděli tým, který hraje s maximálním nasazením, bez toho, aby jakkoli kalkuloval o výsledku. Znovu se budeme snažit rozložit zátěž na co největší počet hráček, v podstatě půjde o styl hry, který se nám osvědčil v úvodu sezony. Hráčky by měly být svěží po celé utkání a měla by být k vidění velmi dynamická, rychlá házená s velkým množstvím protiútoků. Divácky by to rozhodně mělo být atraktivní utkání, rádi bychom předvedli to, co v kvalifikaci, kde jsme hráli na maximální počet rychlých protiútoků a v maximálním tempu,“ přeje si Jiří Tancoš.