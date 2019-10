„Já se na zápas strašně těšila, věděly jsme, že to bude těžké, ale takové zápasy nás jen posunou dál. Od začátku jsme ale věděly, že v naší skupině to bude boj především s Krimem a se Švédkami. Györ je opravdu někde jinde, stály proti nám největší světové hvězdy. Výsledek jsem čekala možná trošku lepší, protože dostat doma skoro padesát gólů je opravdu hodně,“ vysekla poklonu maďarskému týmu mostecká kanonýrka Dominika Zachová. Té účarovala atmosféra, která byla elektrizující. Za Györem dokonce přijela i početná ekipa fanoušků v zelených dresech a byli hodně slyšet.

Andělé vyšším a průbojnějším soupeřkám nestačili, přesto si ale vysloužili pochvalu. „Byla to pro nás docela výzva, nepotkaly jsme moc týmů, které by byly tolik běhavé jako to dnes předvedl Most,“ vyjádřila se norská hráčka Györu Stine Bredal Oftedalová.

„Most má hodně mladý, ale vůbec ne špatný tým. V budoucnu je čeká hodně úspěchů. Nám vyšel začátek zápasu, kdy se nám dařilo dávat rychlé a řekl bych i laciné góly. Byl to pro nás jeden z nejlepších výkonů v sezoně,“ ohlédl se trenér trojnásobného šampiona Ligy mistrů Gabor Danyi.