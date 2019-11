Stane se tak partnerem mistra Evropy z roku 2017 Adama Lacka. Doplní je patnáctiletá dvojčata Aliyyah a Yasmeen, dcery zakladatele a šéfa týmu Martina Koloce. „Aliyyah nastoupí k prvnímu závodu v červenci na německém Nürburgringu, kdy dovrší šestnácti let. V akci ji tedy uvidí i domácí fanoušci na okruhu v Mostě při Czech Truck Prix o posledním srpnovém víkendu. Yasmeen bude zatím plnit úlohu testovacího a exhibičního jezdce,“ upřesnil otec.

Buggyra Racing připravuje změny i v technice. Adam Lacko přesedne do zbrusu nového vozu DV 50, jehož šéfkonstruktérem je opět David Vršecký, mimo jiné i dvojnásobný evropský šampion závodů okruhových tahačů. Speciál VK 50, připravený týmem konstruktérů a techniků pod vedením Vršeckého pro letošní sezonu, bude pilotovat Teo Calvet. Adam Lacko s ním dokázal dojet na celkové bronzové příčce. „Je to výborný výsledek vzhledem k tomu, že bylo nutné vychytat ještě nějaké mouchy, jak je to u zcela nové techniky běžné,“ doplnil Koloc.

Britský pilot Oly Janes, který byl Lackovým týmovým kolegou v letošním roce, se bude v sezoně 2020 věnovat zejména britskému mistrovství okruhových tahačů. K vybraným závodním víkendům ale nastoupí za tým Buggyra Racing opět i ve FIA ETRC.

Informace tým poskytl na veřejné tiskové konferenci, jež byla součástí nedělní akce The Most Buggyra Speed Festival na mosteckém autodromu. Fanoušci se dozvěděli také novinky před odletem týmu do Saudské Arábie na další dakarskou misi, jež je nejobtížnější automobilovou soutěží planety.

Návštěvníci, kteří měli do areálu vstup zdarma, si mohli zblízka a podrobně prohlédnout závodní techniku týmu, která čítá více než 20 speciálů a doprovodných vozidel a jejich spanilou jízdu po dráze. Řada z nich si nenechala ujít možnost zažít ostrou jízdu po velkém okruhu v sedadle spolujezdce. V závodním trucku, speciálu OCR či supersportovním voze Lamborghini se svěřili do rukou zkušených jezdců, například Davida Vršeckého nebo známého brněnského pilota Jiřího Mičánka. Zájemci využili i vypsaných volných jízd po okruhu za volantem vlastního vozu, a to za velmi výhodnou cenu 150 korun za desetiminutové svezení.

Statické části programu byly vyhrazeny boxy autodromu. Fanoušky zaujala expozice k 50. výročí vzniku značky Buggyra, autogramiáda jezdců i beseda s nestorem dakarského závodění, navigátorem Josefem Kalinou. V obležení byly počítačové simulátory, na nichž pokračovala soutěž SimRace Trophy prestižní ankety Zlatý volant o nejrychlejšího virtuálního okruhového jezdce.

„Mile nás překvapila také dražba o vítěznou trofej Czech Truck Prix, nejvyšší nabídka se vyšplhala na čtyři tisíce korun. I přes nepříznivé počasí dorazilo na festival mnoho fanoušků, kteří se podle ohlasů dobře bavili. A to nás samozřejmě těší,“ shrnula eventová manažerka společnosti Autodrom Most Michaela Rosenkranzová.

Vstupenky na již 28. ročník závodního víkendu Czech Truck Prix ve dnech 28. až 30. srpna 2020 budou v předprodeji od 15. listopadu na www.autodrom-most.cz. „Vstupenky je možné pořídit také jako nevšední a zajímavý vánoční dárek,“ doplnila Rosenkranzová.

Jan Foukal