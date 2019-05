Diváci se mohou těšit na přehlídku silných a rychlých speciálů renomovaných světových značek. V hlavní sérii budou svědky napínavých těsných soubojů supersportovních vozů Audi R8 LMS, BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Lamborghini Huracán GT3, Mercedes AMG GT3, Ferrari 488 GT3, Aston Martin Vantage GT3 nebo Porsche 911 GT3 R.

S Audi v šedo-černo-červeném zbarvení se představí domácím fanouškům jediný český zástupce ve startovním poli Filip Salaquarda. V týmu I. S. R. svého otce Igora a s německým kolegou Frankem Stipplerem měli v loňském roce v šampionátu premiéru. Proměnili ji v celkové deváté místo, což je na nováčky velmi dobrý výsledek. Do Mostu se tým pochopitelně těší, cítí ale zároveň velkou odpovědnost. „Vaším přáním je, aby fanoušci, přátelé i sponzoři odjížděli s nezapomenutelnými zážitky, aby na vás byli pyšní. Uděláte maximum, aby s vámi mohli prožít euforii z vítězství v reálném životě a nejen u televizních obrazovek. Vyhrát domácí závod je tím nejkrásnějším zážitkem. O to větším zklamáním je, když se nedaří,“ shrnul Filip své pocity.

Diváci budou určitě zvědaví i na dalšího nováčka ve startovním poli, v motoristickém sportu velmi zvučného jména. Je jím totiž Fabian Vettel (20), mladší bratr čtyřnásobného mistra světa vozů F1 Sebastiana. S týmovým kolegou Philipem Ellisem ze stáje HTP Motorsport, která připravuje do závodů vozy Mercedes-AMG GT3, takzvané „žluté mamby“, neskrývají před mosteckým závodem ambice. „Mostecký okruh by nám měl vyhovovat, snad se podaří proměnit náš potenciál ve špičkové výsledky,“ potvrdil Ellis.

V doprovodném programu si návštěvníci mohou vybírat z řady atrakcí, po celé dva dny bude otevřena zábavná, relaxační a odpočinková Chill zóna. Zájemci mohou využít taxijízdy na offroadové dráze, svézt se v motokáře nebo na čtyřkolce, otestovat si nový vůz KIA Ceed. Připravena je i akrobatická show na motocyklech Crazy Days. Pořadatelé mysleli i na nejmladší fanoušky. Dětské zázemí na dopravním hřišti s obsluhou doplní skákací hrad a další atrakce, chlapci a děvčata se mohou těšit na hry a soutěže o ceny.

„V sobotu máme pro veřejnost speciální nabídku, a to taxijízdy v závodním speciálu Škoda Octavia RS III Cup po velkém okruhu, a to od 17:15 do 18:00 hodin. Po dráze je sveze zkušený jezdec. Kdo si nechce adrenalinový zážitek nechat ujít, nechť se přihlásí na e-mailové adrese zajickova@autodrom-most.cz,“ upřesnila eventová manažerka společnosti Autodrom Most Michaela Rosenkranzová.

Po úvodním závodním víkendu šampionátu ADAC GT Masters této sezony v Oscherslebenu vede průběžné pořadí úřadující šampion Robert Renauer společně s novým stájovým kolegou Thomasem Preiningem z týmu Precote Herberth Motorsport s vozem Porsche 911 GT 3. Českému týmu I. S. R. patří zatím 13. příčka.

Po závodech v Mostě se šampionát přesune do rakouského Red Bull Ringu (7. až 9. června). Po delší přestávce seriál bude pokračovat 9. až 11. srpna na nizozemském okruhu v Zandvoortu. Na poslední tři závodní víkendy se vrátí do Německa. Na Nürburgringu se pojede 16. až 18. srpna, na Hockenheimringu 13. až 15. září. Šampionát vyvrcholí 27. až 29. září na okruhu Sachsenring.

Jan Foukal