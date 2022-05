Po výhrách nad RN Střechami Jirkov a B.E.K.-Unique se posunul na druhé místo FC Jirkov 2000, když má devět bodů. Jen o bod za ním jsou třetí Katalánci Most, kteří přehráli Dědek team a remizovali s RN Střechami Jirkov. Katalánci Most jsou i nadále bez porážky v soutěži, stejně jako šestá Chelsea Chomutov. Ale Katalánci Most mají dvě remízy, Chelsea Chomutov dokonce tři remízy.