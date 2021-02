Kdy: ve volných chvílích

Kde: na internetu

Z čeho je tvořena válečná loď? Zjistěte to v bitvě! Stříleje z dělových baterií na dlouhé vzdálenosti, provádějte torpédové útoky, shazujte pumy, vrhejte se do šarvátek, číhejte v úkrytu – dělejte cokoliv, co chcete! Ujměte se velení nejsinější vojenské výzbroje v historii a pořádně si zážitek vychutnejte!

Ve World of Warships je vítaný každý! Doposud naši hru vyzkoušelo více než 35 000 000 lidí. Mnozí z nich spolu nyní bojují v divizích, formují klany a dokonce pořádají offline setkání! V našich řadách poznáte nové přátele a budete se skvěle bavit.

Abyste vyhrávali bitvy ve World of Warships , nemusíte mít dokonalé schopnosti míření. Jednou rukou můžete hrát a druhou popíjet šálek čerstvě uvařeného čaje. Nejlepšími ve hře se stanou stratégové. Neexistuje žádný snadný způsob, jak si osvojit všechny nuance námořního boje – vyplujte na moře a cvičte!