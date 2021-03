Kdy: ve volném čase s dětmi

Kde: doma

„Máme pro vaše ratolesti velikonoční výzvu. Pandemie nám sice znemožňuje připravit o Velikonocích nějakou větší akci, ale my jsme se rozhodli, že to tak nenecháme! Vyzýváme vás, abyste se svými dětmi něco pěkného velikonočního vyrobili. Co a z jakého materiálu, to je čistě na vás,“ píší pořadatelé na sociální síti facebook.

Fotku výrobku i s dítětem, které při tvůrčí činnosti pomáhalo, pak mohou poslat do konce března buď na facebook města nebo na e-mail kulturní referentky: e.broumska@jirkov.cz. Několik vybraných účastníků získá odměnu. Záběry nejkrásnějších a nejvíce nápaditých výtvorů město zveřejní i v dubnových Jirkovských novinách.