KDY: od 3. února do 7. února

KDE: Chomutovská knihovna

ZA KOLIK: Info o ceně není k dispozici

Na dětském oddělení v Chomutovské knihovně se otevře v době jarních prázdnin tvořivá dílna. Téma je více než aktuální. Děti se pustí do výroby masek, které nezbytně potřebuje každý masopust a karneval. Začátek výtvarného dění je v době prázdnin od 9 hodin. Jen pozor v úterý, to se dětské oddělení otevírá až od 13 hodin. A kdo nemá na tvoření náladu, může se mezitím vyřádit v herně s dopravním hřištěm. Ta bude otevřená od 9 do 12 hodin. A po pauze od 14 do 18 hodin.