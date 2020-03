Tip na seriál:

Lajna

KDE: Obě série ZDE

Zatímco na hokej jeho fanoušci v příštích několika měsících vyrazit nebudou moci, u televize nebo monitorů se do hokejového dění ponořit mohou. Na webu Televize Seznam si jej můžete užít naplno v komediálním seriálu Lajna. Elitní hokejový kouč Luboš Hrouzek, olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL svádí po konci kariéry boje nejen na střídačce, ale také v osobním životě.