Babylon Berlin

Evropské seriálové tvorbě aktuálně kraluje německý počin Babylon Berlin. Na motivy bestsellerů Volkera Kutschera ho natočil slavný režisér Tom Tykwer. Oproti knižním předlohám Babylon Berlin ještě více přitvrzuje v atmosféře noir, která k období přelomu 20. a 30. let neodmyslitelně patří. Seriál má momentálně odvysílanou třetí řadu, v osmadvaceti epizodách vás čeká výlet do doby, kdy se o nadvládu ve Výmarské republice přetahovali komunisté s nacisty, zjistíte, že mafie nekralovala jen podsvětí ve Spojených státech a Itálii. Obchod s bílým masem, drogami a zbraněmi bujel i pod Alexanderplatzem.

Hodnocení ČSFD (csfd.cz): 85%, 211. nejlepší seriál.