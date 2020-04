Bouřná vrána – Kalyn Josephsonová

Hřmění a tlukot křídel se nesou horkou nocí, když dojde k tragické události. Všechny líhně království Rhodaire jsou zničeny. Princezna Anthia se navíc musí vypravit do nepřátelské Illucie, aby se provdala za syna zdejší královny. Ještě předtím ale najde skryté vraní vejce. V doprovodu své strážkyně a nejlepší přítelkyně v jednom bude muset přežít obklopena nepřáteli a ještě zjistit, jak vejce vylíhnout. Ponořte se do originálního fantasy světa plného magie a tajemství.

Psáno životem – Lucy Keatingová

Co byste dělali, kdybyste zjistili, že nemáte svůj život ve vlastních rukách, ale jste jen knižní postavou? Přesně to se stane Annabel, která se rozhodne své tvůrkyni vzdorovat. Čeká ji nelehký úkol, při kterém se musí potýkat s překážkami a perfektním klukem Willem. Jak dopadne souboj láska vs. pero vs. autorský blok? Odlehčený a humorný příběh nabízí možnost, jak strávit příjemných pár hodin četbou.