Kdy: ve volním čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: Dino

Cíl je jasný – získat co nejvíce bodů ve všech disciplínách. Otestujete nejen své vědomosti, ale i kreativitu a pohotovost.

Které disciplíny vás čekají? Budete hádat jména slavných českých osobností, hádat správné pojmy podle popisu kapitána týmu a podobně to bude i u kreslení, kdy musíte poznat, co chce spoluhráč svým výtvarným uměním říci.

Pro milovníky zeměpisu bude lahůdkou slepá mapa, fandové adrenalinu se pobaví u bomby. Stihnete odpovědět správně dřív, než vybuchne? Na závěr ještě pořadím mohou zamíchat finálové karty.

Balení obsahuje: 148 karet, 5 figurek, 1 přesýpací hodiny (1,5 minuty), 1 hrací kostka, 1 bloček, 1 tužka, 1 bodovací tabulka, 1 tikající bomba, 1 kolo štěstí. Hra je pro 4 – 16 hráčů.