Kdo: Angela Marsonsová

Kde: Knižní klub, 2020

Jeden po druhém se vystřídali při jeho kopání. Jáma pro dospělého by zabrala víc času. Zmařili nevinný život, ale uzavřeli smlouvu a zpečetili ji krví. Po letech se středoanglické Black Country ocitá v šoku – nejprve je nalezena brutálně zabitá ředitelka místní chlapecké školy, následuje objev lidských ostatků u bývalého dětského domova. A další hrůzné zločiny…

Detektiv inspektor Kim Stoneová si záhy uvědomí, že hledá zvrácenou osobu, jejíž vražedná pouť trvá už pár desetiletí. Že je třeba ji dopadnout, než znovu udeří. A že nezbývá než se co nejdřív vyrovnat s vlastními démony z minulosti. Protože jinak by už mohlo být příliš pozdě. „Ohromující!“ Mail on Sunday. Déle než měsíc vévodil Němý křik žebříčku bestsellerů britského Amazonu, na něm (i na americkém Amazonu) byl pátou nejprodávanější knihou roku 2015. Tento úspěch rázem katapultoval Angelu Marsonsovou mezi nejčtenější autory krimi v současnosti.