Kdo Tarryn Fisher

Kde: nakladatelství Vendeta, 2021

S thrillerem, který nebudete chtít odložit. Manžel Thursday, Seth, má dvě další ženy. Thursday se s nimi nikdy nesetkala a ani o nich nic neví. S tímhle mimořádným uspořádáním souhlasila, protože je do něj blázen. Jenže jednoho dne cosi zjistí.

Skutečnost, která odstartuje velmi odlišný a hrozivý příběh o muži, kterého si vzala. Následuje jeden z nejspletitějších a nejpřekvapivějších thrillerů, jaké jste kdy četli.Jihoafričanka Tarryn Fisher by ráda jednoho dne napsala román, který se bude líbit úplně všem, ale to nedokázala ani J. K. Rowlingová. A tak píše příběhy, co lidi chytí za srdce. Podle ní patří k nejsilnějším pocitům smutek, a když se smíchá s lítostí, stane se z nich hotová mocnost.