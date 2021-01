Kdo: Rona Halsall

Kde: vydavatelství Katto

Když Mel otevře dveře krásné horské chaty uprostřed Grizedaleského lesa, kde se měla setkat se svým manželem Lukem a s dětmi Callumem a Tessou, pocit radosti ze společné dovolené je ten tam. Chata je prázdná, krbová kamna vychladlá, po zemi rozházené oblečení. Na krbu visí lístek se zprávou: šli jsme se projít. Mel spadne kámen ze srdce, jsou v pořádku.

Ale jakmile se venku setmí a chatu obklopí černočerná tma, pocit bezpečí vezme za své. Mel zkontaktuje horskou službu a nahlásí zmizení manžela s dětmi. Pátrání však nepřinese žádné výsledky. Jako by se po nich slehla zem.

Detektiv Stevens se s kolegyní Locketovou ujímá vyšetřování pohřešovaného otce a dvou dětí. Když se pustí do pátrání, začnou na světlo vyplouvat skutečnosti, které případ zamotávají čím dál víc. Kdo je oběť a komu zmizení hraje do karet? Čím hlouběji policie proniká do vztahů mladé rodiny, tím víc se točí v kruhu, ze kterého není úniku. Vše je propojené se vším. Chybu ale může udělat každý. A pak se kruh otevře.

Psychothriller Kruh je znepokojivý a spletitý příběh rozdělený do čtyř rovin vyprávění v minulosti a přítomnosti, které se navzájem prolínají.

… dokud nedojde k vraždě…