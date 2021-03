Kdo: Paulina Świst

Kde: nakladatelství Red

Policista z ústřední vyšetřovací kanceláře Michał Grosicki jede na služební misi do Horního Slezska. Do zločinecké organizace se mu podaří proniknout natolik dobře, že jej nechá zatknout tamní prokurátor Zimnicki. Ale to je teprve začátek nového obřího spiknutí, do něhož jsou zapojení i nám dobře známí hrdinové z prvního dílu – Orel a Olka. Vše nasvědčuje tomu, že příběh finančních podvodů zdaleka neskončil útěkem z Polska…



Četba Chobotnice je nefalšovaná jízda bez řídítek. Aféra střídá aféru a ve hře je toho stále víc. To všechno se přitom – jak už jsme zvyklí – odehrává v atmosféře žhavé vášně. Paulina Świst dokáže jako žádná jiná autorka brilantně spojovat bravurní líčení děje s odvážnou erotikou a tajemstvími právnického světa. Spisovatelka pracuje zároveň jako advokátka specializující se na trestní právo a důkladně díky tomu zná temné stránky polského trestního systému. Na základě vlastních zkušeností vystavěla další detektivní příběh, který by se klidně mohl odehrát i ve skutečnosti. Ostatně kdo ví, jestli se skutečně nestal…