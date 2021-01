Kdy: ve volném čase s rodinou nebo příteli

Kdo: Albi

Je na čase se naladit na vlny českého myšlení, protože to při hře Co na to Češi budete potřebovat. Pokud vám je ten název povědomý, pak je to správně. Jedná se totiž o populární televizní show, kterou vysílá TV Nova.

Ale tentokrát se budete muset obejít bez moderátora. Soutěž má předlohu v pořadu Family Feud, který také jako první dostal do vínku tuto deskovou hru. Naštěstí společnost Albi využila možnost a rozhodla se ji lokalizovat i s odpověďmi stovky místních.

Krabice láká víkem s grafikou samotného pořadu. Není třeba žádná grafika, stačí nápis, který je každému povědomý. Uvnitř se předně nachází dvě mazací desky (jednu pro sledování stavu kola, druhou pro bodování celé hry). Před partií se musí hráči rozdělit na dva týmy a pro každé kolo musí ze svých řad zvolit jednoho moderátora, který se jej nezúčastní. Místo toho si právě vezme obě zmiňované desky. Poblíž stačí připravit fixu, hromadu zamíchaných karet (tři stovky) s otázkami a tři karty křížků. Kapitáni obou týmů by měli sedět naproti sobě a právě sem položí bzučák (před první partií do něj nesmí zapomenout dát dvě tužkové baterie AAA.